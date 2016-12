Enyhül az idő, de nyomokban havat tartalmazhat

A következő napokban némileg melegszik a levegő, de többfelé erős, néhol viharos lesz a szél. Sok csapadék nem várható, de a több-kevesebb napsütés mellett továbbra is lehet ónos szitálás, hószállingózás - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Karácsony második napján, hétfőn nem valószínű csapadék. A középső területeken gyakran megerősödik a szél, de délnyugaton és északkeleten mérsékelt marad a légmozgás, ott főként a hajnali, reggeli órákban foltokban köd is előfordulhat. A leghidegebb órákban nagyrészt 0 és plusz 5 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten várható fagy. Napközben többnyire 6-12 fokig melegszik a levegő, de délnyugaton és északkeleten 1-6 fok között alakulnak a maximumok.

Kedden helyenként előfordulhat zápor, hózápor, de többórás napsütés is lehet. Emellett viszont nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3-9 fok között várható.



Szerdán is többfelé erős lehet a szél. A Dunántúlon többnyire erősen felhős lesz az ég és több helyen valószínű eső, a nyugati határszélen ónos esőre is készülni kell. A hegyekben, illetve estefelé síkvidéken havas eső, havazás is lehet. A Dunától keletre viszont már napos, csapadékmentes időre van kilátás. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a maximumhőmérséklet 1-7 fok között alakul.



Csütörtökön napos idő várható csapadék nélkül. A leghidegebb órákban mínusz 6 és 0 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 0-5 fokig melegszik a levegő.

Pénteken néhol borult, párás, ködös, míg másutt napsütéses lesz az idő, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 4 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A nappali maximumok a borult területeken mínusz 3, a naposabb részeken plusz 2 fok körül alakulnak.



Hétvégén az év utolsó, és az új év első napján hasonlóan alakul az időjárás: az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósan ködös időre van kilátás zúzmarával. Helyenként ónos szitálás, hószállingózás is előfordulhat. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 3, vasárnap mínusz 7 és mínusz 2 fok között valószínű. Napközben mínusz 5-0 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.