Élménytúrák várják az érdeklődőket hétvégén

A magyar-osztrák határ mentén, ötvenkét helyszínen lesznek a természetet felfedező túrák, illetve kerékpáros és evezős programok a hétvégén. A háromnapos rendezvény egy idén indult uniós projekt, a Pananet+ része - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



Három magyarországi és három ausztriai partnere van a Pananet+ projektnek. A magyar oldalt a Fertő-Hanság Nemzeti Park, az Őrségi Nemzeti Park, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága képviseli, míg osztrák részről a Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park, a burgenlandi natúrparkokat összefogó szervezet és a tartományi turisztikai hivatal vesz részt. A Pananet+ nyitórendezvénye még januárban volt, soron következő eseménye pedig hétvégén lesz.

Péntektől vasárnapig rendezik meg a Pannon Természeti Napokat, amelynek Ausztriában már hagyománya van, míg határon átnyúló elemekkel most először fog kiegészülni. A szervezők elmondása szerint a háromnapos rendezvény célja, hogy a Nyugat-Pannónia térség változatos és sokféle természeti értékét bemutassák. Az 52 helyszín egyharmada magyarországi területen lesz, ennek többsége pedig Győr-Moson-Sopron megyében.

A Pannon Természeti Napok programjain való részvétel regisztrációhoz kötött. Lehet például túzokdürgésre jelentkezni a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban, kenutúrázni a Szigetközben, gyalogolni a Soproni-hegységben vagy magnóliatúrára menni a Kámoni Arborétumba, tavaszi sétát tenni a Mura folyónál és árterénél. Ausztriai indulással az egykori Vasfüggöny mentén a csempészek útjára lehet lépni, családi szafarit is szerveznek a gyerekek aktív közreműködésével és lesz denevértúra is. A programokon többnyire kétnyelvű tájékoztatást kapnak majd az érdeklődők, akik előzetesen a burgenland.info internetes oldalon tájékozódhatnak, magyarul is.

A Pananet+ 2020-ig tart, keretösszege pedig csaknem 3 millió euró. Az élménynapokon túl többek között akadálymentes élménytúrák szervezése, az ehhez szükséges eszközök vásárlása, és a túravezetők speciális képzése szerepel a projekt elemei között.