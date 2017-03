Elektromosautó-kiállítást rendeznek Budapesten

Október 6. és 8. között először rendeznek a fővárosban nagyszabású elektromosautó-kiállítást; a Mobility Next Budapesten idén ősszel alternatív hajtású közlekedési eszközöket sorakoztatnak fel.



A SYMA Rendezvénycsarnokban az autókon túl elektromos kerékpárokat, rollereket, egyéb alternatív hajtású járműveket és azok kiegészítő berendezéseit (töltőket, akkumulátorokat, villanymotorokat) is bemutatják, szakmai programokat is szerveznek. A kiállítás célja, hogy a szélesebb hazai közönség is megismerkedhessen az alternatív közlekedés lehetőségeivel.

Évről évre új csúcsot dönt világszerte az elektromos autók eladása, elterjedésük Európa-szerte is folyamatosan növekszik. 2014-ben Norvégiában még minden századik, mára minden negyedik új eladott autó elektromos. A járművek Magyarországon is egyre szélesebb körben elérhetők, ráadásul az autók üzemeltetése is egyre olcsóbbá válik.

A Mobility Next Budapest a közép-kelet-európai régió első nagy elektromos autó és plug-in hibridautó kiállítása, ahol ráadásul alternatív hajtású közlekedési eszközöket is felsorakoztatnak. A kiállítás célja, hogy a hazai közönség is megismerje a villamosított autókban rejlő lehetőségeket, és a jövőben az elektromos autó is elérhető opcióként merüljön fel az autóvásárlók számára. A kiállításon emellett elektromos kerékpárok, rollerek és más környezetbarát eszközök is láthatóak majd.

„A világban elektromosautó-forradalom zajlik, és már látszik, hogy a megújuló energiával működő autóké a jövő. A nemzetközi autómárkák kivétel nélkül foglalkoznak a témával, az ilyen típusú autók gyártása és felhasználása már a haszongépjárműveknél is egyre meghatározóbb. Ráadásul a fejlődő országok kormányai is pártolják az elektromos autók elterjedését. Ezért a kiállításra nemcsak azokat várjuk, akik autóvásárláson gondolkodnak, hanem minden olyan érdeklődőt, aki szeretne kipróbálni egy elektromos autót, és megismerkedni a jövő technológiájával" - mondta Bárány Péter, a kiállítás főszervezője.