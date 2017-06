Egy napjuk maradt a feltöltőkártyás mobilelőfizetőknek

Egy napjuk maradt adategyeztetésre a feltöltőkártyás mobiltelefonok előfizetőinek, a nem azonosított SIM-kártyák előfizetése és a hozzá tartozó szolgáltatás szombaton megszűnik. A határidő lejárta után pedig csak új szerződéssel adható vissza megszűnt előfizetések hívószáma és egyenlege az ügyfeleknek, ha igazolták a személyazonosságukat.



A mobilszolgáltatók telefonon és az ügyfélszolgálataikon, valamint postahivatalokban is lehetővé teszik az ügyfeleknek az adategyeztetést, online azonosítás esetén pedig kedvezményeket is biztosítanak.



A Magyar Telekom korábban jelezte, hogy pénteken és a következő napokban is a szokásosnál nagyobb létszámmal fogadják az adategyeztető előfizetőket az ügyfélszolgálatokon nyitvatartási időben. A Telenor közölte, hogy egyes üzleteik vasárnap is nyitva lesznek és irodai alkalmazottak is segítik az ügyfélszolgálatok adategyeztetési munkáját.



Az azonosítást nemcsak a SIM-kártyák tulajdonosai, hanem a más tulajdonában álló kártyák használói is elvégezhetik, de egy üzleti előfizetőnek legfeljebb 50, az egyéni előfizetőknek pedig 10 előre fizetett (prepaid) kártyája lehet az elektronikus hírközlésről szóló törvény januárban életbe lépett változásai szerint. Az azonosítási kötelezettség csak a beszélgetésre alkalmas kártyákra vonatkozik, az adategyeztetéshez szükséges személyazonosító okmány érvényességét a szolgáltatóknak kell ellenőrizniük, az azonosítást pedig évente kötelesek megismételni.



Új szerződés megkötése előtt a szolgáltatók az új előfizetők megfelelő adatait is ellenőrzik: e nélkül a szerződést nem lehet megkötni. A módosított jogszabály rendelkezik arról is, hogy az előre fizetett szolgáltatásokat nem lehet értékesíteni és csak akkor lehet továbbadni másnak - nem számítva a közeli hozzátartozókat -, ha a tulajdonos a beazonosításhoz szükséges adatokat egyeztetette a szolgáltatóval: ennek hiányában a szerződés 15 napos határidővel megszüntethető.



A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) korábban azt közölte: új szerződéssel a határidő lejárta után is visszaadható a megszűnt előfizetések hívószáma és egyenlege az ügyfeleknek, ha igazolták a személyazonosságukat. A hívószámok utólagos visszakapcsolását a következő hónapok során a Magyar Telekom, a Telenor és Vodafone is lehetővé teszi az előfizetői számára.