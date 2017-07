Csak riogatás, hogy újra fizetőssé tennék a kéményseprést

A kormánynak nincs olyan javaslata, amellyel rezsit növelné, ellenkezőleg, továbbra is a "rezsicsökkentés pártján áll", ezért alaptalanok és felelőtlenek az ezzel ellentétes "riogatások" - reagált Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára a Kéményseprők Országos Szakszervezetének csütörtöki közleményére az MTI-nek.



A szakszervezet szerint az NGM szembe megy a rezsicsökkentéssel, újra fizetőssé tenné a lakosságnak az egyes zártégésű kazánok kéményeinek ellenőrzését, rendeletmódosítással.

Lepsényi István alap nélküli, felelőtlen riogatásnak nevezte a kéményseprők közleményét, és hangsúlyozta, hogy a kormány megvédi a rezsicsökkentést.Elmondta, hogy a szakszervezet által sérelmezett jogszabálymódosítási-tervezet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely eddig is létező lakossági költséget növelne, vagy új költséget vezetne be.A gázipari szolgáltatásokat, ellenőrzéseket szabályzó 11/2013-as miniszteri rendelet módosításáról előzetes egyeztetés zajlik, minden érintett véleményét meghallgatják, az egyeztetésen lévő javaslatot a szakmai szervezetek és a piaci szereplők is véleményezhetik - mutatatott rá Lepsényi István. Leszögezte azt is, nem tartja korrekt megoldásnak, hogy a Kéményseprők Országos Szakszervezete az egyeztetés időszakában "szakmai tartalom nélkül, szükségtelen feszültségteremtés céljából" a sajtóban jelenteti meg a véleményét.Lepsényi István kiemelte: a rezsicsökkentéssel a vállalkozásoknak, családoknak, magánszemélyeknek kiszámíthatóbb lett a gazdasági környezet, a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer létrehozásával javult a felhasználók fogyasztóvédelmi helyzete is.