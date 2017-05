Chris Cornellre emlékeznek az A38 hajón

Magyar zenészek, újságírók és rajongók emlékeznek Chris Cornellre, a Soundgarden és az Audioslave közelmúltban elhunyt énekesére június 23-án az újbudai A38 hajón.



Az amerikai énekes, gitáros, dalszerzőre május 18-án találtak holtan detroiti szállodai szobájában. Az 52 éves sztár, aki éppen turnén volt a Soundgardennel, öngyilkos lett. Hamvait múlt pénteken Los Angelesben helyezték végső nyugalomra.



Magyarországi tisztelői egy nagyszabású emlékest keretében vesznek búcsút Chris Cornelltől az A38 koncerttermében. A No One Sings Like You Anymore című esemény főszervezője Pintér Miklós, a Grungery - Sound of Seattle grunge zenei blog főszerkesztője, művészeti vezetője pedig a Soundgarden tribute zenekar (Superunknowns) és az Ozone Mama énekese, Székely Márton - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



"Chris Cornell aktív, ereje teljében lévő, háromgyermekes családapa volt, telis-tele távlati tervekkel. Döbbenetes és rendkívül szomorú, hogy Chris halálával a nagy seattle-i grunge négyesből - Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana - napjainkra csupán az Eddie Vedder énekes által vezetett Pearl Jam maradt életben" - idézte a kommüniké Pintér Miklóst.



A június 23-ai eseményen koncertek, vetítések, színpadi beszélgetések, továbbá Seattle-ből érkező videóüzenetek elevenítik fel Chris Cornell életútját és munkásságának legfontosabb mozzanatait. Mint Székely Márton fogalmazott, az estén olyan zenészbarátokkal lépnek fel, akiknek sokat jelent Chris zenei hagyatéka.



Az emlékesten fellép még többek között Galambos Dorina (River of Lust, Mrs. Columbo), Pálinkás Tamás (ex-Isten Háta Mögött, Tej), Tanka Balázs (Kaldera, Turbo) és Vörös András (Ordog, ex-Superbutt), továbbá a Basement, a Flop és a Superunknowns zenekar. A zenei újságírók közül Lénárd László és Uzseka Norbert (HammerWorld), Draveczki-Ury Ádám (Shockmagazin), valamint Tresó T Tibor (KultPresso - a Lánchíd Rádió törzsasztala) vesz részt a színpadi beszélgetéseken. A fellépők sora még bővül.



A Seattle-ből indult Soundgarden énekeseként, dalszerzőjeként, gitárosaként Chris Cornell a kilencvenes évek grunge rock mozgalmának egyik kiépítője volt. A csapat, amelyet sokáig a Nirvana egyik vetélytársaként emlegettek, hat stúdióalbumot készített 1988 és 2012 között, a Black Hole Sun című dalukhoz készült klip 1994-ben az egyik legtöbbet játszott felvétel volt a Music Televisionön.



Ez a dal 1995-ben Grammy-díjat nyert a legjobb hard rock előadás kategóriában, és szintén elnyerte a rangos elismerést a Spoonman című felvétel ugyanebben az évben mint a legjobb metál előadás. Chris Cornell másik csapatával, az Audioslave-vel három lemezt készített. Érdekelte a filantrópia, a Chris and Vicky Cornell Alapítványon keresztül támogatta az otthontalan, szegény, elhanyagolt és erőszak által fenyegetett gyerekeket.