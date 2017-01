Brutálisan hideg lesz a hajnal, -27 Celsius-fok is lehet

Az extrém hideg miatt vasárnapra egy megyére már a legmagasabb fokozatú, piros figyelmeztetést is kiadták. A fővárosra és három megyére másodfokú, további tíz megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Akár mínusz 27 Celsius-fok is lehet.



A meteorológiai szolgálat szombaton Facebook-oldalán azt írta: vasárnapra virradóra rekordközeli hideg várható. A szél gyengülésével a rendkívül száraz levegőben, gyorsan zuhan a hőmérséklet, a tél eddigi leghidegebb éjszakája előtt állunk - tették hozzá.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Nógrád megyére adták ki a piros figyelmeztetést, mert itt akár mínusz 25 Celsius-fok alá is hűlhet a levegő.

a hóval borított tájakon azonban mínusz 20 és mínusz 27 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Budapesten és Pest megyében, valamint Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is mínusz 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, így ezeken a területen másodfokú a figyelmeztetés. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az extrém hideg miatt.Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyére a gyenge hófúvás miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Ezekben a megyékben továbbra is készülni kell arra, hogy a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.Azt írták: a vasárnapra virradó éjszaka az ország döntő részén ismét mínusz 10 fok alá csökken a hőmérséklet. A Dunántúl keleti harmadán és az ország keleti felén jellemzően mínusz 15 fok alatti hőmérséklet valószínű. Az ország középső részein és az Északi-középhegység völgyeiben a szélvédett területeken, különösenA leghidegebb az Északi-középhegység nyugati völgyeiben valószínű.Az előrejelzés szerint vasárnap napközben mínusz 10 és mínusz 3 fok között alakulnak a maximumok (nyugaton várható a magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték).Hozzátették továbbá, hogy az éjszaka második felétől vasárnap kora délutánig a Dunántúl nyugati harmadán (elsősorban az Alpokalján) többfelé várható jellemzően gyenge havazás, maximum 4 centiméternyi hóréteggel, de főként Sopron környékén akár 5 centiméternél több is hullhat. Nyugaton a vasárnap délutántól, estétől ismét megerősödő szél - az addigra - havas területeken hóátfúvást okozhat. Vasárnap késő estétől a Tiszántúlon is előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás.



Képünkön a megfagyott lillafüredi vízesés látható.