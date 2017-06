Botka ultimátumot adott a párttársainak a plakáttörvény kapcsán, Tóth Bertalan meglepődött

A Fidesz szerint aki nem fogadja el a pártok feketefinanszírozását lehetetlenné tevő szabályozást, az a korrupció pártjára áll. Botka László nyomására az MSZP viszont bejelentette, hogy nem szavazzák meg a törvényt, és a Tóth Bertalan által is jegyzett módosító javaslataikat sem szavazzák meg. Az MSZP pécsi frakcióvezetője állítólag „meglepődött", írja a Magyar Idők .

A Fidesz szerint jelenleg egyértelműen a pártok feketefinanszírozását lehetővé tévő rendszer működik, amit mindenképpen meg akarnak változtatni - közölte a párt elnökségi ülése után Kósa Lajos.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője sajtótájékoztatóján hangoztatta: az ügy megoldásra vár, hiszen az LMP Simicska Lajoshoz köthető cégektől 12 millió forintért 150 helyet, míg a Jobbik saját bevallása szerint 24 mil­lióért mintegy 3600 plakáthelyet bérelt. Szél Bernadett, az LMP társelnöke közölte, hogy az Ökopolisz Alapítvány listaáron vette bérbe 12 millió forintért a 150 plakáthelyet a nyárra.

Kósa Lajos úgy fogalmazott: ordít, hogy ez korrupció.



Mindeközben Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje megjelent a szocialisták keddi elnökségi ülésén, és felszólított arra, hogy a frakció ne szavazza meg a törvényt. Egyben azt követelte: ne is nyújtsák be azokat a módosító javaslatokat, amelyeket a szocialisták hétfőn, ötpárti egyeztetés után ismertettek a nyilvánossággal.



Az Atv.hu információi szerint az előterjesztők - Molnár Gyula pártelnök és Tóth Bertalan (képünkön) frakcióvezető - is meglepődtek Botka ultimátumán , mert a „se Simicska, se Habony" elv működött volna a módosítói indítványaikkal.



Botka állítólag arra hivatkozott, hogy egyeztetett Hadházy Ákossal, aki azt mondta neki, hogy az LMP-frakció nem fogja megszavazni az MSZP-s módosító indítványokat. Így viszont az ellenzék többi ereje azzal vádolhatja a szocialistákat, hogy paktumot kötöttek a Fidesszel, ha megszavazzák a kétharmados plakáttörvényt. Hadházy megerősítette a találkozó tényét, de részleteket nem volt hajlandó elárulni.



Később a szocialisták sajtófőnöke be is jelentette: Botka László egyértelművé tette, hogy az MSZP nem adhat be olyan törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, amelyet a Fidesz is megszavazhatna, és arra utasította a pártot, hogy vonja vissza javaslatát.

- Az MSZP nem támogatja a Fidesz javaslatát sem - közölte. A sajtófőnök szerint Botka a kezdetektől fogva azt mondja: nincs semmilyen együttműködés a Fidesszel, ha a Fidesz támogatná az MSZP törvényjavaslatát, azt is együttműködésként kellene értelmezni.



- Aki ezzel szembemegy, az ki lesz zárva az MSZP-ből - mondta.



Látszólag zavart okozott a kérdés az Együtt berkein belül is. A párt elnöke kedden bejelentette, ha javaslataikat beépítik a törvénybe, akkor két képviselőjük hajlandó megszavazni a jogszabályt. Juhász Péter szerint ugyanakkor amennyiben a plakáttörvényt változatlan formában nyújtják be, az ellenzéknek meg kell akadályoznia az elfogadását.



Szelényi Zsuzsa, a párt elnökségi tagja viszont azt közölte: „nemmel fogunk szavazni".