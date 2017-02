Bolti eladókat csapott be három szlovákiai magyar férfi

Csaknem kéttucatnyi magyarországi településen összesen több mint egymillió forinttal károsított meg bolti eladókat három szlovákiai magyar férfi, aki ellen Zalában emeltek vádat készpénzes csalássorozatuk miatt.



Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-nek elmondta: a három férfi még 2012-ben döntötte el, hogy magyarországi üzletekben nagycímletű bankjegyek felhasználásával követnek el csalásokat. Elsősorban dohányboltokba tértek be, mindig ketten voltak, hogy amíg egyikük egy kisebb vásárlással becsapja az eladót, addig a másik az eladók vagy a többi vevő figyelmének elterelésével segítse a társát.

A módszerük az volt, hogy egyikük nagycímletű bankjegyet adott át fizetéskor az eladónak, a vásárlás után azonban visszakérte a pénzt azzal, hogy mégis van nála kisebb címlet, felváltja vele a nagyobb bankót. Ilyenkor azonban a kisebb címletekből kevesebbet tett le a pultra, s miközben a pénzt az eladó átszámolta, a visszakapott nagyobb címletű pénzt a vádlott elrakta.Miután az eladó a számoláskor észrevette, hogy kevesebbet kapott, a csaló kiegészítette a pénzt a pontos összegre, de rögtön mellé is tett még egy nagyobb címletű pénzt. Ezzel a trükkel a már zsebre rakott összeg kétszeresét kérte el az eladótól azzal, hogy így vált fel neki egy még nagyobb címletet, s mivel a pénztáros már csak az előtte fekvő összeget látta, át is adta a nagyobb bankót.A megtévesztett eladóktól ezzel a módszerrel ötezer forint helyett tízezret szereztek vagy tízezer helyett húszezret, de képesek voltak annyira elterelni a figyelmüket, hogy nem egy esetben ezzel a trükkel egymás után többször is becsapták ugyanazt a pénztárost.A Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint a három elkövető 2012 novemberétől 2013 decemberéig 23 magyarországi településen összesen 38 üzletben követte el ezeket a csalásokat. Szegedtől Budapesten át Győrig és Egertől Ajkán át Nagykanizsáig alkalmanként általában néhány tízezer forinttal csapták be a rászedett eladókat, de volt olyan eset, amikor 110 ezer forinttal károsították meg a becsapott pénztárost.Pirger Csaba az MTI kérdésére hozzátette: az összességében több mint egymillió forintos kárt okozó három szlovákiai magyar ellen különbözőképpen minősülő csalások miatt emeltek vádat. Ketten közülük - öthónapos előzetes letartóztatás után - szabadlábon védekeznek, harmadik társuk azonban ismeretlen helyen tartózkodik.