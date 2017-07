Bizakodnak a termelők, jónak ígérkezik a dinnyetermés

Nagyon jónak ígérkezik a dinnyetermés a FruitVeB Magyar Zöldség gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetője szerint.



Domján Erika az M1 aktuális csatorna szombati műsorában azt mondta: a szezon a héten indul, és várhatóan szeptember elejéig lehet majd vásárolni jó minőségű dinnyét a piacokon.



Az áruházláncok hamarosan felveszik a kínálatukba a magyar dinnyét - közölte.



Domján Erika megjegyezte azt is, hogy a magyar sárgadinnye minősége is nagyon jó. Elmondta, azt is, a trendek annyiban változtak, hogy ma már inkább a hűtőszekrényben elférő kisebb dinnyéket vásárolják az emberek.