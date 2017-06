Bemutatják a felújított Apponyi-hintót

A múzeumok éjszakáján mutatják be a Fiumei Úti Sírkertben a felújított Apponyi-hintót, amelyet a világ legnagyobb gyászhintói között tartanak számon. A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) emellett számos ingyenes programmal várja az érdeklődőket.



A világ egyik legnagyobb díszgyászhintója 1928 és 1932 között készült a főváros megrendelésére abból a célból, hogy a legmagasabb szintű állami dísztemetésekre megfelelő hintó álljon rendelkezésre - fejtette ki Radnainé Fogarasi Katalin, a NÖRI főigazgatója az MTI-nek.

Mint mondta, a hintó nem gróf Apponyi Albert számára készült, de 1933-ban őt temették vele elsőként, ezért nevezték el róla. A hintót "még Apponyi temetése után néhány alkalommal használták, majd hosszú időre eltűnt és csak az 1960-as évek elején került elő, állítólag egy falusi pajtában találtak rá" - tette hozzá.

A főigazgató elmondta azt is, hogy a hintó 1963-ban a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdonába került, évek óta annak egyik raktárában állt.

Több mint egy éve dolgoztak a gyászhintó méltó helyreállításán

Radnainé Fogarasi Katalin kiemelte: a NÖRI több mint egy éve dolgozott azon, hogy a gyászhintót méltó helyen állíthassa ki. "Úgy gondoltuk, hogy ez a hely nem lehet más, mint a nemzeti emlékhelynek számító Fiumei Úti Sírkert, így egy évvel ezelőtt tárgyalásokat kezdeményeztünk a múzeummal a műtárgy átvételével kapcsolatban" - fejtette ki.

A hintót fél év alatt, nyolcmillió forintból restaurálták és néhány napja került át a temető főút melletti részére, egy kifejezetten a műtárgy számára épített és a szigorú műtárgyvédelmi szabályoknak megfelelő üvegpavilonba.

"A hintó környezetét tartalommal is megtöltöttük: a műtárgyról és azokról a temetésekről, amelyeken használták, a mellette elhelyezett interaktív felületen, valamint okostelefonra letölthető applikációkon keresztül lehet tájékozódni" - mondta el a főigazgató, aki azt is hozzátette, hogy az 5,5 méter hosszú és 4 méter magas hintó minden darabja eredeti, ezért a jármű jelentős ipartörténeti jelentőséggel is bír.

Az Apponyi-hintó bemutatásával nyitják meg a múzeumok éjszakája programjait

A NÖRI múzeumok éjszakájához kapcsolódó programjait az Apponyi-hintó bemutatása nyitja, majd az intézet hagyományos tematikus sétáin lehet részt venni. Sötétedéskor a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató felfedezettjei adnak koncertet, miközben a temető mauzóleumait fényfestéssel díszítik.

A sírkertben lévő Kegyeleti Múzeum épületében időszaki kiállítás is nyílik Major Kamill festő és grafikusművész képeiből Marad - hatás címmel. A művész az 1970-es években emigrált Franciaországba és a párizsi Pére-Lachaise temetőben kezdte el fotózni azokat a sírköveket, amelyeken az elhunytak medalionba zárt portréi voltak láthatók. Évtizedekkel később a művész visszatért az eredeti helyszínekre és megörökítette az idő múlását is az egykori portrékon.

A múzeumok éjszakáján indul el továbbá az intézet új, negyedévente jelentkező programsorozata, a NÖRI klub is, szintén a Kegyeleti Múzeum épületében. A tematikus előadássorozaton első alkalommal Halandó emlékezet? címmel Dragomán György író Major Kamill kiállításához kapcsolódva az emlékezésről elmélkedik.