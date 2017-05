Az ország nagy részén heves esőzésekre figyelmeztetnek

A felhőszakadás veszélye miatt 17 megyére és a fővárosra is figyelmeztetést adott ki szerdára a meteorológiai szolgálat. Öt megyében heves zivatarokra is figyelmeztetnek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden kora este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint az esti, éjjeli órákban az északi, északkeleti határ közelében kialakulhat egy-egy zivatar.



Szerdán a kora délelőtti óráktól eleinte az északi országrészben, főként a Dunántúl északi részén és az Északi-középhegység térségében, majd később az ország középső, déli harmadán is kialakulhatnak zivatarok, amelyeket nagyobb mennyiségű csapadék, viharos széllökés, valamint jégeső kísérhet. Az intenzív gócokban akár 90 kilométer/órát meghaladó széllökések is előfordulhatnak.



A felhőszakadás veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adták ki az elsőfokú figyelmeztetést. Ezeken a területeken az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 milliméternél több csapadék is hullhat.



Emellett Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a heves zivatar veszélye miatt adták ki a szintén elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 28-33 Celsius-fok között alakul.