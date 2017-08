Az ELTE színvonalas gazdaságtudományi képzést szeretne nyújtani

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) minőségi gazdaságtudományi képzést kíván nyújtani hallgatóinak és ehhez az ország legkiválóbb oktatóit igyekszik összegyűjteni; a júniusban meghirdetett oktatói pályázatokra több intézményből számos jelentkezés érkezett - közölte az ELTE pénteken az MTI-vel.

A felsőoktatási intézmény a közleményben arra reagált, hogy a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karát mintegy negyven oktató elhagyja és sokan az ELTE-n folytatnák.



Kiemelték: az ELTE évtizedes törekvése a gazdálkodástudományi terület oktatási-kutatási megerősítése, ez régóta szerepel az intézményfejlesztési tervben is. Az egyetem mindezt a fenntartó minisztérium egyetértésével és támogatásával teszi.

Rámutattak arra: a közgazdaságtudományi képzés alapjai eddig is adottak voltak az ELTE-n, ahol jelenleg is működik a magas színvonalú alkalmazott közgazdaságtan, valamint a biztosítási és pénzügyi matematika oktatása.



A gazdasági képzéshez szükséges olyan háttértantárgyak tanításában, mint a kommunikáció, jog, pszichológia, matematika, informatika, az egyetem eddig is az ország első számú oktatási intézménye volt - írták.



Kitértek arra is, hogy ezzel a törzsanyaggal már rendelkező képzéseket szeretné az ELTE most kiegészíteni a minőségi gazdaságtudományi oktatáshoz szükséges szakmai tárgyakkal, és ehhez az ország legkiválóbb oktatóit igyekeznek összegyűjteni. Az ELTE eltökélt abban, hogy gazdaságtudományi intézete (GTI) az indulás pillanatától kezdve az ország legszínvonalasabb képzését nyújtsa. Ugyancsak szeretné megerősíteni a szombathelyi kampuszán már meglévő gazdaságtudományi képzést.



E folyamat részeként június 1-jével az ELTE megalakította a karoktól független, rektori irányítású gazdaságtudományi intézetet, és megkezdte a személyi állomány kialakítását is. A júniusban kiírt oktatói-kutatói pályázatokra több intézményből számos jelentkezés érkezett, az intézetben jelenleg mintegy 30 teljes státusz van betöltve.

Rámutattak: a BME-ről távozók közül sokan az ELTE GTI-hez szerződtek, ezt az őszi tanév megkezdése előtt két hónappal a BME-n bejelentették. Az ELTE vezetése már akkor felajánlotta, hogy kész a BME-vel való együttműködésre, az ott kialakuló esetleges oktatóhiány kezelésére, az érintett hallgatóság érdekeinek messzemenő figyelembevételével. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások jelenleg is folynak - írták.

Reményeik szerint az ELTE gazdaságtudományi képzéseinek megerősítése az egyetem és az ország felsőoktatásának a javát szolgálja majd, miközben a BME sikeres működése is folytatódik. A két intézmény jelenleg is számos területen együttműködik, ilyen lehet a jövőben a gazdálkodástudományi terület - jelezték.