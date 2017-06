Augusztus végén kezdődik a Színes Város Fesztivál

Augusztus végén kezdődik és egy hónapon át tart majd a Színes Város Fesztivál, amelyen idén gasztronómia és bor témában festenek fővárosi tűzfalakat a meghívott művészek.



"Amikor 2008-ban Megyeri András megalapította a Színes Várost, az volt a szándéka, hogy új színeket varázsoljon a tűzfalakra és változtasson az épített környezeten" - mondta el Flór Péter, a Színes Város Csoport főtitkára az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában. Hozzátette: a negyedik alkalommal megszervezett fesztiválnak mindezek mellett az is a célja, hogy a meghívott alkotóművészek egyedi látásmódját bemutassák a falakon.



Idén a gasztronómia és a bor tematikában festenek az alkotók, de volt már téma a hungarikumok, a város és a víz kapcsolata, illetve az egyik évben magukat a magyarokat mutatták be a külföldiek szemével a művészek.



"Arra törekszünk, hogy azok az alkotók, akik külföldről, vagy akár Magyarországról feltűnnek, a saját értékítéletüket mutassák be. Azért kérjük fel őket, mert valami olyasmit képviselnek, amivel mi is tudunk azonosulni és ezt szeretnénk megmutatni az embereknek" - emelte ki a főtitkár.



Flór Péter azt is elmondta, hogy idén első alkalommal várnak helyszínötleteket a fővárosiaktól, akik a szinesvaros.hu oldalon keresztül javasolhatnak különböző elhanyagolt kültéri falfelületeket, tűzfalakat vagy akár felújításra szoruló helyszíneket megfestésre.



A fővárosi önkormányzat évek óta kiemelt partnerként áll a fesztivál mögött, Tarlós István főpolgármester a program fővédnöke, ez a tény jelentős szerepet játszik a falfestmények engedélyeztetésében - mondta a főtitkár, hozzátéve, hogy a különböző kerületek is évek óta segítőkészen és valódi partnerként működnek együtt a szervezettel a falfestményekkel kapcsolatos engedélyeztetési eljárások során.