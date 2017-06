Átadták az Év internetes kereskedője 2017 díjakat

Átadták az idei Év internetes kereskedője díjakat, a tizenegyedik alkalommal rendezett megmérettetésen közel 400 jelölt cég közül hirdettek nyerteseket kis- és középvállalati, valamint nagyvállalati kategóriában - közölte a főszervező Ecommerce Hungary (korábban SzEK.org) csütörtökön az MTI-vel.



A kis- és közepes vállalati kategória nyertese a Háda webshop.hu. Második helyezett a Petissimo, harmadik pedig az Okosjáték. A nagyvállalati kategóriában az innovatív Decathlon bizonyult a legjobbnak, a második díjat a Media Markt vitte el, míg a dobogó harmadik fokán a G'Roby végzett. Az Év internetes kereskedője díj versenyben, amelynek legfőbb célja a hazai internetes kereskedelem népszerűsítése és az online vásárlás iránti bizalom kiépítése, minden olyan magyarországi bejegyzésű vállalkozás részt vehetett, amely online kiskereskedelmi tevékenységet folytat.



Idén először a két fődíj mellett kategóriadíjakat is átadtak a szervezők és a kategóriadíj jelölői, a Next Wave Europe Kft., a Testbirds Kft., a GoodID és az eNET Kft. Nagyvállalati kategóriában a Legjobb omnichannel kereskedő díját a G'Roby webáruház, a Legjobb felhasználói élmény díjat a JátékNet.hu, a Leginnovatívabb kereskedő díjat a Decathlon, a Legjobb online kampány diját pedig a Bónusz Brigád vihette haza. Kis- és középvállalati kategóriában a Legjobb omnichannel kereskedő díját és a Legjobb felhasználói élmény díját is az Okosjáték webáruház vihette haza, a Leginnovatívabb kereskedő kategóriadíjat pedig a Kockashop vehette át.



A nyertesek kiválasztásában a vásárlók, UX (user experience, felhasználói élmény) szakemberek és szakmai zsűri is közreműködött. Idén rekordszámú közönségszavazat érkezett, 41 039 a tavalyi 23 774-hez képest. A nyertesek kiválasztásakor figyelembe vették az internetes áruházak üzleti modelljét, felhasználóbarátságát, grafikai megjelenését, sőt még azt is tanulmányozták, hogy a nevezők milyen értékesítést ösztönző eszközöket használnak és milyen vásárlói útvonalak vezetnek a termékek kiválasztásától a fizetési tranzakciókig.



Lichter Tamás, a Testbirds ügyvezetője szerint a felhasználói visszajelzésekből kitűnik, hogy a vásárlók számára hiába jó a kínálat és az ár, hiába egyre jobb a felhasználói élmény, letisztultabb a weboldal asztali gép környezetben, ha mobilon nem nyújt hasonló élményt, akkor visszafordulnak a felhasználók.



Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója a közleményben kifejti: víziójuk az, hogy Magyarországon is legyen olyan mobilalkalmazás, aminek segítségével a bolti és a netes tranzakciókat is végre lehet hajtani, azaz egyaránt lehet fizetni ugyanazzal az alkalmazással a bolti pénztáraknál és a webshopokban.



A verseny társszervezője az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), a díj főtámogatója pedig a MasterCard volt.