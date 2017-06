Átadták a Fővárosi Állatkert új kiszolgáló zónáját

A Fővárosi Állat- és Növénykertben zajló fejlesztések eredményeként csütörtökön átadták az intézmény új kiszolgáló zónáját, amelyben műhelyek, öltözők, állatorvosi állomás és a központi takarmánykonyha kapott helyet.



Néhány napja jelent meg az a kormányhatározat, amelynek értelmében a kormányzat megnövelt forrásokkal támogatja a Fővárosi Állat- és Növénykert megújítási programját, hogy annak eredeti terve ne csökkenjen és ne sérüljön - emelte ki Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár az átadón. Mint mondta, a határozat értelmében az intézményben zajló munkálatokat és az eddig tervezett és rendelkezésre álló 25 milliárd forintos forrást a kormány további 18,7 milliárddal egészíti ki.



Az államtitkár kifejtette: ezt az erőteljes forrásnövekedést az indokolta, hogy a terület fejlesztésének megtervezése óta eltelt egy-két évben számos kivitelezési projektelem oly mértékben drágult, amellyel nem lehetett előre számolni, így az eredeti költségek 10-20 százalékos növelésével nem lehetett volna tartani az eredeti terveket.



"A kormány azt a döntést hozta meg, hogy az állatkert ne csökkentse a műszaki tartalmat, hanem az eredeti koncepciót valósítsa meg, és mivel garanciákat kaptunk arra, hogy a mostani árakat a következő három évben tartani lehet, a 2020 decemberéig szóló befejezési dátumig a 43,7 milliárd forintos forrás elégséges az eredeti koncepció megvalósításához" - fogalmazott Hoppál Péter.



Hozzátette: a Hermina Garázs esetében az eredetileg erre a célra elkülönített 3,5 milliárd forinton felül további 2,2 milliárd forintnyi többletforrás biztosításáról született határozat.



Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes elmondta, hogy a Holnemvolt Vár többletköltségeit a főváros biztosítja. Hozzátette: "ha a tervezett fejlesztések megvalósulnak, joggal mondhatjuk, hogy Európa legszebb állatkertje a miénk lesz".



A főpolgármester-helyettes kitért arra is, hogy a fővárosi közgyűlés meghosszabbította Persányi Miklósnak, az állatkert főigazgatójának szeptemberben lejáró megbízatását.



A főigazgató beszámolójában elmondta, hogy 2014 óta az állatkert kezelésébe tartozó terület 7,3 hektárral nőtt, ami azért is fontos tény, mert korábban az intézmény számára még 1864-ben kijelölt mintegy 18 hektárnyi telek a területcsonkítások miatt már az 1950-es évek végére 10,8 hektárra zsugorodott. Az utóbbi évek gyarapodása nyomán azonban ma az intézmény 18,4 hektárnyi területen működik.



Az új területeken az állatkert négy fő fejlesztést valósít meg: a Holnemvolt Várat, a Pannon Parkot, a Hermina Garázst és a most átadott kiszolgáló zónát, amely a volt vidámparki terület leghátsó, a Hungária körúti felüljáró és a vasút felé eső sarkában, illetve az ahhoz kapcsolódó, az egykori Vidámpark mögötti övezetben terül el. Az irodák már februárban átköltöztek a régi szolgálati épületből az ISZKI Országos Toxikológiai Intézet volt épületébe, az újonnan felépített üzemellátási épületbe pedig június első felében kerültek át az ide szánt funkciók.



A kisgyermekes családok igényeihez igazított, tematikáját tekintve a magyar mesék állatvilága köré szerveződő, állatkerti simogató karakterű, illetve játszóházzal kiegészített Holnemvolt Várat részben az egykori Vidámpark területén, részben korábban üzemellátási célokra használt területen alakítják ki.



A bemutatókomplexum központi létesítménye, a "vár" az egykori gazdasági udvar Végh Gyula tervezte, 1912-ben emelt szolgálati épületében kap helyet. Ez a tervek szerint fél éven belül készülhet el.



A Pannon Park az egykori Vidámpark területének nagyobbik részét, nagyjából öt hektárnyi területet fog elfoglalni, benne a Pannon ősvadon világát igyekeznek majd bemutatni. A tágas szabadkifutókhoz egy nagyobb, fedett, fűthető létesítmény fog tartozni: az 1,7 hektáros biodóm parkjában kedvezőtlen időjárás esetén is több órára elegendő látnivalóval ismerkedhet a közönség.



A Hermina Garázs a volt vidámparki terület Kacsóh Pongrác út felé eső végének azon zónájában épül fel, amelyet már a Vidámpark működésének utolsó éveiben is parkolónak használtak. A több szintes létesítmény részben a felszínen, részben a felszín alatt helyezkedik majd el oly módon, hogy a Pannon Park zöldfelületei felfussanak az építmény tetejére is. A Hermina Garázs 700 gépjárműnek, elsősorban az állatkertbe, illetve a Széchenyi Fürdőbe érkezőknek kínál majd parkolóhelyet.