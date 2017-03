Árvízi emléknapot rendeznek Szegeden

Több száz cserkész érkezik a Szegedet romba döntő 1879-es árvíz évfordulója alkalmából rendezett emléknapra a Tisza-parti városba szombaton - közölte Őze Dorina, a rendezvény sajtófelelőse az MTI-vel.



A dél-alföldi cserkészek és Szeged-Belvárosi Plébánia munkatársai által szervezett esemény változatos elfoglaltságokat kínál kicsiknek és nagyoknak a Dóm téren és környékén: főzőverseny, kézműves foglalkozások, teaház, kiállítások, hadijáték, lovagkori városi játék, kovácsolás, íjászat várja az érdeklődőket.

A legkisebbeket mesemondás, bábelőadás, Teddy Maci Kórház fogadja, a nagyobbakat népzene, tánctanítás és izgalmas éjszakai játék szórakoztatja. Az ország minden részéről és a határon túlról érkező cserkészcsapatok tagjai, valamint az érdeklődő helybéliek látványos, interaktív természettudományi kísérleteket is megtekinthetnek. Itt kiderül a többi közt, milyenre festi a lángot a lítium vagy az, hogyan kell vízrakétát készíteni. A rendezvényt hálaadó szentmisével és tábortűzzel zárul.Szegedre 1879. március 12-én hajnali 2 órakor tört be a Tisza, amely felbecsülhetetlen anyagi károkat okozott, de a modern fejlődés lehetőségeit is megnyitotta a város előtt. A katasztrófa közvetlen oka az volt, hogy a Tisza árja a partokkal párhuzamosan haladó töltéseket Szegedtől északra mintegy 20 kilométerre, Petresnél átszakította, majd északnyugatról az alföldi vasút töltését is elsöpörve elöntötte a várost. Az árvíz az akkor 75 ezer lakosú városban 146 emberéletet követelt. A víz csak három hónap múlva, a szivattyúzások után kezdett apadni. Több mint ötezer épület omlott össze, mintegy 60 ezer ember vált hajléktalanná.

