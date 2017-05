A túlsúlyos fiatalok felnőttkorukban is azok lehetnek

A túlsúlyos vagy elhízott fiatalok jövőjére, felnőttkorára is hasonló kép vetítődik, ezért fontos őket rávezetni a helyes táplálkozás és a mozgás fontosságára - hangoztatta Miháldy Kinga dietetikus az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Azt mondta, egyes felmérések szerint a gyermekek negyede-harmada súlyfelesleggel küzd, bár az utóbbi időben nem emelkedik az elhízottak száma. A menzareformmal is az egészséges táplálkozást igyekeznek megtanítani. Sarkalatos kérdés a zöldségek, gyümölcsök mindennapos fogyasztása, a cukor- és sóhasználat visszaszorítása, valamint a megfelelő mennyiségű tej, tejtermék bevitele - sorolta a szakértő.



Megjegyezte: a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve táplálkozási ajánlást dolgozott ki a felnőtt lakosságnak. Az Okostányér az interneten elérhető, és a közeljövőben a "gyerekváltozata" is megjelenik.



Miháldy Kinga arról is beszélt, hogy a kondíció tartásához heti háromszor fél óra mozgás ajánlott, amit egyszeri, intenzív, egy-másfél órás fizikai aktivitással is ki lehet váltani.