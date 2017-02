A szíriai háborúban megsérült gyerekeket támogatják

Ötvenezer dollárral (több mint 14,5 millió forinttal) támogatja a Demján Sándor Alapítvány Migrációs Gyermekalapja Izrael humanitárius programját, amelynek keretében a szíriai háborúban megsérült gyermekek életmentő műtétjeit, majd rehabilitációjukat végzik.





Az alapítvány keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a migrációs gyermekalap a Keren Hayesod Alapítványon keresztül csatlakozik az izraeli projekthez, amelynek keretében folyamatosan, évek óta látják el a sebesült gyermekeket. A programban a sebesült és sokszor traumatizált gyerekek a legmagasabb színvonalú műtéti és kórházi ellátást kapják, elsőként a határon felállított katonai tábori kórházban, majd izraeli egészségügyi intézményekben - olvasható a közleményben.

Az izraeli kormány legutóbbi intézkedése értelmében a szíriai háború száz árváját be is fogadja az ország, biztosítja elhelyezésüket, orvosi ellátásukat és ideiglenes letelepedési engedélyüket, később pedig, ha kérik, az állampolgárságot is - ismertették.A háború csaknem hat éve alatt mintegy tízmillió ember veszítette el otthonát, milliók hagyták el az országot, több százezren meghaltak, több ezren maradhattak árván - írták. Hozzátették: Demján Sándor üzletember a 2015-ös menekültválság idején döntött a migrációs gyermekalap létrehozásáról, amikor egymillió eurót (több mint 310 millió forintot) kínált fel menekült gyerekek körülményeinek javítására. Azt az anyagi támogatást a Magyarországon és az ország határain, valamint a háborús övezetben tartózkodó menekült gyerekek megsegítésére ajánlotta fel, elsősorban életmentésre, élelmiszerre, ruházatra, országon belüli utaztatásra, egészségügyi ellátásra, információs anyagok előállítására, valamint a válsághelyzet megoldásán dolgozók munkájának megsegítésére.