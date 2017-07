A sikeresen szerepelt magyar sportolókat köszöntötték

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Fábián László megbízott főtitkár szerint is fantasztikus eredményeket értek el a magyar fiatalok a Győrben szombaton véget ért 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), ahol az éremtáblázaton 50 ország között a harmadik helyen zártak.



A MOB első embere a fiatal sportolók vasárnap délelőtti, budapesti fogadásán hangsúlyozta, hogy Magyarországon a július a sportról szólt, és a hazai események közül az EYOF-ot nevezte a legkiemelkedőbbnek, hiszen szavaival élve az ifjúsági fesztivál méreteiben a téli olimpiát is meghaladta.



Kulcsár Krisztián szerint Magyarország első olimpiai rendezvényén egyáltalán nem volt mindegy a szereplés, s emlékeztetett arra, hogy Győrben a 152 fős magyar csapat 13 arany-, 14 ezüst- és 14 bronzérmet gyűjtött - ezzel a MOB tájékoztatása szerint a magyarok az oroszok (30, 19, 12) és az olaszok (14, 11, 13) mögött a harmadik helyen zártak az éremtáblázaton, s minden idők legjobb EYOF-szereplését érték el.



"Nem a jövő, hanem a jelen versenyzői vagytok, sokatok előtt ott áll még az ifjúsági olimpia Buenos Airesben, és azt kívánom, hogy vegyetek részt majd a nyári olimpiai játékokon Tokióban is" - mondta a versenyzőknek a MOB elnöke, majd kijelentette: az a rendezés, amit az EYOF szervezőbizottsága és Győr produkált, kivételesen magas színvonalú volt.



"Amikor Magyarországnak olyan álmai vannak, hogy egyszer Budapest olimpiát rendezzen, jó látni azt, mire vagyunk képesek" - folytatta a sportvezető, aki zárásként gratulált a sportolóknak, valamint az őket felkészítő szakembereknek, az egyesületeknek, a szövetségeknek és a fiatalok szüleinek is.



Fábián László, a magyarok csapatvezetője azt mondta, büszke arra, hogy egy ilyen fantasztikus csapat mellett dolgozhatott. Hozzátette: a versenyzők közül mindenki maximálisan felkészült arra, hogy a legjobbját érje el, és mindenki megtette azt, amit elvártak tőle.



"Még ha nem is mindenkinek sikerült elérnie a legjobbját, de az akarat és a küzdelem mindenkiben ott volt erre" - állapította meg a megbízott főtitkár, aki szerint az elmúlt tíz évben elindult utánpótlás programok, valamint a látványsportágakba jutott többletforrások is hozzájárultak ahhoz, hogy "ma nagyon erős utánpótlásunk van".



"Már a csapatba bekerülni sem volt egyszerű, mert sok hasonló képességű versenyző várt erre" - emlékeztetett Fábián László, aki elsőként az úszók és a kajak-kenusok fantasztikus eredményét emelte ki, de szót ejtett az atlétikában, tornában és a csapatjátékokban elért sikerekről is. Végül megköszönte a szakembereknek az együttműködést, majd a sportolókhoz fordulva "egy kalappal" kívánt azoknak, akikre még a nyáron versenyek várnak.



Ezután név szerint köszöntötték a magyar csapat valamennyi érmes versenyzőjét, majd a közülük legeredményesebbet, az úszásban két arany-, két ezüst- és két bronzérmet szerző Nagy Rékát szólították a színpadra.



"Fantasztikus volt a hangulat és az egész magyar csapat. Ez nagyot dobott a versenyzőkön, és az is sokat segített, hogy hallottam a szurkolást" - fogalmazott Nagy Réka, aki kiemelte, minden támogatást megkaptak ahhoz, ami a jó szerepléshez kellett.



Az EYOF-on tíz sportágban, 130 versenyszámban vetélkedtek a 14 és 18 év közötti fiatalok. A győri eseményre ötven országból 2500 sportoló és 1100 kísérő érkezett.



A MOB közlése alapján a magyar versenyzők tíz sportág közül hatban (atlétika, cselgáncs, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda és úszás) szereztek érmet.

A magyar csapat érmei sportáganként a győri EYOF-on:

atlétika: 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz (4 érem)

cselgáncs: 3 arany, 2 ezüst, 5 bronz (10 érem)

kajak-kenu: 4 arany, 4 ezüst, 2 bronz (10 érem)

kézilabda: 1 arany (1 érem)

kosárlabda: 1 ezüst (1 érem)

úszás: 4 arany, 5 ezüst, 6 bronz (15 érem)