A NAV szerint egyre több a megbízható adózó

Több mint 20 ezerrel nőtt a megbízható adózók száma az első negyedévben a tavalyi utolsó negyedévhez képest, így már 210 ezer vállalkozás tartozik ebbe a kategóriába - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az első negyedévben több mint félmillió, 540 468 adózót minősített a NAV és csaknem 40 százalékuk, 210 587 felelt meg a megbízhatóság valamennyi feltételének. Az általános adózó kategóriába 293,4 ezer vállalkozás került az előző negyedévi 319,5 ezer után, míg a kockázatos adózók száma bővült, 36,5 ezer cégről állapította meg ezt a NAV, a 2016. utolsó negyedévi 34,8 után, amikor összesen 544 306 céget minősített a hivatal.

A NAV kiemelte, januártól a megbízható minősítéshez a vállalkozás adóteljesítményének pozitívnak kell lennie, így az "alvó cégek" fennakadnak a rostán. További változás, hogy idén már a jövedéki bírság adóteljesítményhez viszonyított arányát is vizsgálnia kell a NAV-nak és 5 év helyett 4 évre visszamenőleg figyeli a NAV, hogy a vállalkozással szemben volt-e végrehajtás - írták.

Bővültek a kockázatos adózókra vonatkozó feltételek is, januártól már az a cég is kockázatosnak minősül, amelynek székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabott ki rá a NAV a minősítés évében vagy az azt megelőző három évben. Ezúttal a korábbinál több cég kapott kockázatos minősítést, mert nem jelentette be alkalmazottját.

A közlemény szerint a megbízható minősítést elnyerő gazdálkodóknak bizonyos mulasztásoknál nem kell bírságot fizetniük, máskor csak az általános bírság felével kell számolniuk. Emellett ellenőrzésük maximum 180 napig tarthat, és évente egyszer automatikus fizetési könnyítést kaphatnak. A visszaigényelt áfát a megbízható nyilvánosan működő részvénytársaságnak 30 napon belül, más megbízható adózónak 45 napon belül utalja ki a NAV.

A minősítés eredményéről az először minősített, illetve a megváltozott minősítésű gazdálkodók kaptak értesítést. A korábbi 6 hónap helyett 3 hónapon belül nyújtható be kifogás a minősítés ellen - áll a közleményben.