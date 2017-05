A magyarországi várak mutatkoznak be Pünkösdkor

A magyarországi várak múltjáról és jelenéről szóló dokumentum- és animációs filmek, hagyományőrző programok, öltözék és fegyver bemutatók várják az érdeklődőket az országos hagyományőrző és Kulturális Várfesztiválon Pünkösdkor a Vajdahunyadvárban.



A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közös rendezvényén, az 5. Országos hagyományőrző és kulturális várfesztiválon a magyarországi várak és a váraknak otthont adó települések programokkal, turisztikai ajánlatokkal mutatkoznak be. A családi szórakozást viselet- és fegyverbemutatók, lovagi játékok, bábszínház, a múzeum egyedi programajánlatai, első világháborús kiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozások és ismeretterjesztő programok, valamint a Kaland-Vár játékkiállítás, országos babakiállítás teszik teljessé - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Zrínyi-emlékévhez kapcsolódva a látogatók megtekinthetik a Szulejmán-sírkomplexum feltárását bemutató mintegy félórás dokumentumfilmet, illetve a fiatalabb közönséget megcélzó Szigetvár 1566 című animációs filmet is, amely elmeséli az ostrom előzményeit, történetét és Zrínyi Miklós hősi halálát. A programon az érdeklődők interaktív formában ismerhetik meg a két Zrínyi Miklóst, a várvédőt és a költőt Mirtse Zsuzsa író, költő; Jánosi Zoltán, a Magyar Napló főszerkesztője és Kordics Noémi, az Emlékpajzs Szigetvárnak című kötet szerkesztő munkatársának tolmácsolásában, akik többek között részleteket olvasnak fel a Szigeti veszedelemből. Varga Zoltán, a szigetvári a Várbaráti Kör elnöke Szigetvárról és a Zrínyi-kultuszról mesél majd.



Vasárnap a hagyományőrzők nemcsak a vár történelméről mesélnek, hanem a korabeli viseleteket és fegyvereket is bemutatják, valamint Moravetz Levente rockmusicalje, a Zrínyi 1566 híres dalát Sasvári Sándor főszereplő adja elő a közönségnek. Hétfőn délelőtt a látogatók a Szigetváron már bemutatott Ébren álmodik a magyar című előadást láthatják a helyszínen Dóczi Péter rendezésében.