A kormány szerint amíg ők cselekednek, a Tanítanék tüntet

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkársága szerint míg a Tanítanék mozgalom tüntet, a kormány cselekszik.



Az államtitkárság az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban többször beigazolódott: a gyermekek és a pedagógusok érdekét csak a párbeszéd szolgálja, és a gyermekeket és a pedagógusokat nem először próbálják politikai célokra felhasználni.



A Tanítanék sokadszorra szervez utcai politikai akciót, és "amíg ők tüntetnek, a kormány cselekszik" - írták.



Arra hívták fel a figyelmet, hogy ötödik éve tart a rendszerváltás óta legnagyobb pedagógus-béremelés, amelyre mintegy 265,2 milliárd forintot fordít a kormány, a pedagógusok bére átlagosan 50 százalékkal emelkedik. Megkezdődött a nevelést és oktatást segítők béremelése is, ők januártól 7-10 százalékkal több bért visznek haza.



Kitértek arra is, hogy soha ennyi gyermek nem részesült még ingyenes gyermekétkeztetésben és tankönyvellátásban, mint ma. A kormány 32 milliárd forintról 74 milliárd forintra emelte a gyermekétkeztetés támogatását, így a korábbi 92 ezer helyett már 318 ezer gyermek étkezik naponta háromszor ingyen, a kisgyermekek 90 százaléka kap ingyenesen étkezést, és a rászoruló gyermekek étkeztetését a szünidőkre is kiterjesztették.



Idén 455 milliárd forinttal többet fordítanak a köznevelésre, mint a baloldal által utoljára benyújtott 2010-es költségvetésben - olvasható.



A kormány intézkedéseit ismertetve megemlítették azt is, hogy országszerte tartanak az iskolafejlesztések, tanuszodák, tornatermek, tantermek épülnek és digitális iskolafejlesztési program kezdődött.



Emlékeztettek arra: a pedagógusokkal és szakmai szervezetekkel állandó a párbeszéd, egy éve működik a köznevelési kerekasztal, hozzátéve, hogy a kerekasztal már több eredményt ért el az iskolák működésének, a gyermekek és a pedagógusok terheinek csökkentése ügyében. "Nincs olyan probléma, amiről ott ne lehetne őszintén és érdemben tárgyalni" - olvasható a közleményben.



Véleményük szerint ugyanazok, akik vasárnap ismét utcára hívták a pedagógusokat, sorra visszautasították a párbeszédet a kormánnyal. Az elmúlt egy évben egyszer sem jöttek el a köznevelési kerekasztal üléseire, és "tárgyalások helyett politikai tüntetéseket és utcai akciókat szerveznek" - áll az oktatási államtitkárság kommünikéjében.



A Tanítanék mozgalom "Most mirajtunk a sor" szlogennel vasárnap délután tart tüntetést Budapesten.



Képünkön Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom tagja látható.