A korábbinál több segítség érkezik az iskolakezdéshez

Egyre több támogatást, segítséget kapnak a családok az iskolakezdéshez - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke az M1 aktuális csatornán szombaton.



A tankönyvcsomagok átlagosan 10-12 ezer forintba kerülnek, nagyobb gyermekeknél a nyelvkönyvek miatt akár 16 ezer forintba is. A szeptemberben kezdődő új tanévtől már nemcsak az alsó tagozatos diákok, hanem az 5-9. osztályos tanulók is ingyen kapják a tankönyveket, ez egy kétgyermekes családnál 24 ezer forintot is jelenthet - fejtette ki.

Hozzátette, a három vagy többgyermekes családok már korábban is ingyen jutottak a tankönyvekhez.



A szervezet elnöke kedvezőnek nevezte azt is, hogy augusztusban dupla családi pótlékot kapnak a családok, korábban folyósítják a szeptemberi járandóságot, így könnyebben fel tudnak készülni az iskolakezdésre, a szükséges felszereléseket időben meg tudják venni.



A nehéz helyzetben lévő családok az iskolakezdéshez további segítséget is kaphatnak, ilyen például az iskolakezdési vagy az Arany János tehetséggondozó program által nyújtott támogatás - hívta fel a figyelmet Kardosné Gyurkó Katalin.