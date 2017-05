A hideg miatt negyvenezer hektárt sújtott fagykár

A szélsőséges időjárás és a nagy hideg miatt mintegy negyvenezer hektárt sújtott fagykár, az érintett termelők nehéz év elé néznek - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.



Ismertette: tízezer hektárnyi alma-, kilencezer hektárnyi szőlő-, kétezer hektárnyi szilva- és ezerhétszáz hektárnyi meggyterület károsodott, szinte minden gyümölcskultúrában kár keletkezett néhány száz hektáron. Ilyenkor az agrár kárenyhítési alap, illetve a biztosítások, kedvezményes hitelek segítenek a termelőknek átvészelni a nehéz hónapokat.

Fazekas Sándor beszélt arról is, hogy a tavaszi vetésekkel jól haladnak a gazdák: a tavaszi árpa, a burgonya, a borsó, a zab és a cukorrépa vetése befejeződött, és végéhez közeledik a napraforgóé is. A szójának mintegy fele is a földben van már. A kukoricánál még mintegy húsz százalék van hátra, ez kétszázezer hektáros területet jelent.



A vetésszerkezetről szólva elmondta, hogy a kukorica vetésterülete csökkent, döntően a GMO-mentes szója javára történt nyolcvanezer hektáros eltolódás. A GMO szójából ötszáz tonna érkezik Magyarországra, kiváltásához alternatív növényekre van szükség. Az a cél, hogy a takarmányozásban is teljesen GMO-mentes legyen Magyarország. A kormány a közelmúltban egy fehérjeprogram kidolgozásáról döntött, ennek tudományos-szakmai előkészítése zajlik - mondta a miniszter.