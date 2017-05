A 444.hu pénteken is teljesítette a napi hazugságpenzumot

Nem bántalmazta senki a 444.hu nevű blogoldal munkatársát, - írja a pestisracok.hu. - csupán kivezették egy pénteki, sajtó számára zártkörű rendezvényről a XI. kerületben - derül ki a Fidesz helyi szervezetének közleményéből.



A kommüniké szerint nemhogy bántalmazás nem volt, még az újságíró zavarta meg, provokálta a zártkörű, nem sajtónyilvános rendezvényt, ami miatt hangos szóváltásba keveredett a hallgatósággal is. A közlemény leszögezi:

A 444.hu munkatársának állításai alaptalanok, és ezt a jelenlévők mellett a biztonsági kamerák felvételei is igazolják majd. Az újbudai Fidesz rágalmazás miatt feljelentést tesz.

Az újbudai Fidesz felháborítónak tartja, hogy „a 444 szerkesztősége tudósítás címén azért küld embereket különböző eseményekre, hogy ott provokálják a résztvevőket és megzavarják a rendezvényt". Közleményükből kiderült:

Csütörtökön a szervezők annak ellenére beengedték az újságírót a sajtó számára zártkörű fórumra, hogy arra a 444.hu nem kapott meghívást. A kezdést megelőzően a rendezők felhívták az újságíró figyelmét arra, hogy nem készíthet felvételeket az eseményen. Ebbe a 444 munkatársa beleegyezett. A megállapodás ellenére az online lap tudósítója az első sorok között sétálva próbált képi- és hangfelvételeket készíteni, viselkedésével zavarva a fórum hallgatóságát. A résztvevők közül többekkel is hangos szóváltásba keveredett, miután a vendégek jelezték az újságírónak, hogy nem látják a kivetítőt és nem hallják az előadókat miatta. Amikor a 444 munkatársa önszántából elhagyta a termet, a szervezők már nem engedték vissza, távozásra szólították fel, majd kikísérték az épületből.

Az újbudai Fidesz visszautasította, hogy a rendezők határozott fellépését erőszakosnak próbálja beállítani a 444 szerkesztősége, amely az ügyről beszámoló cikkben úgy fogalmaz, hogy kollégájukat a „karjánál fogva lerángatták", „lökdösték", „rátámadtak", „megfélemlítették". Mindezekből semmi nem igaz, amit a helyszínen jelenlévők is tanúsítanak, illetve a gimnázium biztonsági kameráinak felvételei is egyértelműen igazolnak majd - olvasható a közleményben. Egyébként a 444 cikkében a blog riportere, Halász Júlia is beismerte, hogy a rendezvény szervezője közölte vele, nem készíthet felvételeket, ennek ellenére ő mégis készített képeket.

Soros hazugsággyára

A George Soros által eltartott gyűlölködő blogoldal pénteki hazugságaiban semmi rendkívüli nincs, ugyanis ez náluk napi rutin. Csak néhány példa az elmúlt időszak hazugságaiból: itt , itt vagy például itt .

A 444.hu mindig nagyon megsértődik, ha George Soros neve fölbukkan. Személyes érintettségük okán ez érthető is. A Mandiner.hu tavaly megírta: bár a 444.hu klasszikus startup-ként indult, egy évvel az indulásuk után félmillió dolláros tőkebevonással húszszázalékos tulajdonrészt vásárolt a Magyar Jeti Zrt.-ben az MDIF (Media Development Investment Fund) az egyik befektetési alapján keresztül. Márpedig az MDIF egy Soros-pénzből alapult szervezet, amely 2005 és 2009 között további 15 millió dollárnyi támogatást kapott a Soros-féle Open Society Institute-tól.

A Soros-féle MDIF által a 444.hu igazgatóságába delegált egyik tag Marie Nemcova korábban a prágai Soros-alapítvány programigazgatója volt, amit az MDIF kedvéért hagyott ott. Nemcová a 444.hu, illetve a kiadó cég a Magyar Jeti Zrt. igazgatótanácsába is bekerült, sőt az aláírási jog gyakorlásába is bevették. Soros másik embere Valer Kot, aki ugyancsak aláírásra jogosult irányító, vezető tisztviselő a 444 igazgatótanácsában, és egyben megbízható kádere az üzletembernek. Ő vezeti George Soros médiafejlesztési alapjának internetes tanácsadó részlegét.